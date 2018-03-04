高中木棒聯賽》8強出爐 高苑今對衛冕軍平鎮

南英左投宮象謙先發6局無失分，拿下勝投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽昨進行12強賽，高苑工商、南英商工、西苑中學、美和中學分別擊敗對手，挺進今天的8強賽，其中高苑面對衛冕軍平鎮高中，能否阻斷對手尋求2連霸美夢是賽事一大焦點。

昨高苑迎戰鶯歌工商，第3局高苑前6棒打者都敲安，一口氣灌進5分奠定勝基，也把對方先發下勾投手趙雲打退場，最終高苑以7：2擊敗鶯歌，林立洋先發5局失2分奪勝投，總教練李來發表示，今天對平鎮沒壓力，平常心應戰，全力以赴。

鶯歌雖輸球，不過中繼投手李家成表現精彩，投5局狂飆9K，被敲4安失1分，鶯歌總教練王傳家說，李家成身材、素質和爆發力都不錯，最快球速達147公里，看好他是未來國家隊一員。

球探料鎖定嘉縣場

南英商工打擊大爆發，全場敲出14支安打，包括蘇暐棖轟陽春砲，加上先發投手宮象謙投6局無失分好投，最終就以8：1提前7局擊敗北科附工，今對戰強敵穀保家商，和另一戰高苑對平鎮都在嘉義縣立棒球場進行，由於這4隊擁有許多強投，預期將湧入大批球探觀戰。

值得一提的是，蘇暐棖個頭嬌小，身高僅167公分，不過他在第6局轟出陽春砲，也是個人高中生涯首轟，就連南英總教練何信賢都說，對蘇暐棖開轟感到有些意外，剛好有打到甜蜜點。

昨西苑以4：2擊敗花蓮體中，今8強賽對成德中學，美和則以7：6險勝善化高中，8強賽對手將是普門中學，這兩場比賽都在嘉義市立棒球場開打。