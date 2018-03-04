統一外籍投捕教練 變出6種教法

外籍客座投捕教練安德魯強調補位，令獅隊捕手印象深刻。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊年輕捕手多，今年形成老將高志綱率領眾年輕好手的姿態，為了培育新人，2月初安排曾任雙城、洋基和天使等小聯盟體系總教練的安德魯（Thomas Andrew Nieto）擔任客座投捕教練，他認為這段期間進步最大的是去年獅隊第1指名陳重羽。

安德魯說，很感謝兩位投捕教練高政華、陳俊輝的用心，球員和教練也都敞開心胸，大家一起討論、接受指導，「球隊有6位捕手，拿一樣的方式指導他們是行不通的，感謝獅隊教練，一起討論出適合每個人的教學方式。」

安德魯說，捕手需要更多時間耐心培養，「這段期間大家都進步很多，真要說進步最大的是陳重羽，畢竟年輕球員除了捕手還得兼守外野，頗不容易。」

安德魯認為，高志綱願意以身作則，是年輕球員學習的目標。獅隊捕手除了高志綱，還有陳重羽、薛惟中、郭峻偉、林祐樂和徐政斌，總教練黃甘霖也坦言，目前捕手和二壘是獅隊競爭最激烈的位置。

薛惟中說，安德魯指導頗重基本功，印象最深刻的則是補位觀念，「以往可能比較沒那麼重視補位，教練說，只要壘上無人，捕手都要協助支援一壘手，萬一夾殺也才有機會幫忙。」