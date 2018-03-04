瘦到120公斤 王柏智率國體大搶4強

國立體大當家中鋒王柏智（左）硬吃籃下。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽進入倒數第2天，各隊為爭取4強門票卯足全力，國體大昨在當家中鋒王柏智24分帶領下，以82：70力退台灣師大。

過去有「基商歐尼爾」之稱的王柏智，近期為備戰複賽減重6公斤，目前約120公斤，跑起來更輕盈，體能也變好，昨面對台師大繳出UBA個人新高24分，獲得主帥桑茂森稱讚：「柏智已大三，也逐漸找到自己在球隊的定位，希望他在場上表現可以更強勢。」他很看好王柏智的未來性，「有機會扛國家隊4號位，未來在亞洲也算是有競爭力的球員。」

今年夏天過後即將升上大四，該如何帶領球隊，王柏智笑說：「我不適合啦！我不會管人，把球打好就好。」

國體大大四球員昨表現亮眼，潘向挺拿下17分、8籃板、6助攻，周暐宸10分、8籃板、7助攻，今天將與輔仁大學進行殊死戰，勝者取得4強門票。

台師大黃宗翰繳全隊最高25分，昨輸球後，確定無緣4強，主帥王志群說：「就是技不如人，我們虛心受教，只能回去再練。」

王志群自去年接掌台師大兵符，帶著球員南征北討，打了不少盃賽累積經驗，率隊闖進8強，對於球員本季表現還算滿意，給了80分，但聊起自己的執教菜鳥年，他說：「不太滿意，只有及格的60分。」