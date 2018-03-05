高中木棒聯賽》去年輸平鎮失冠 穀保今4強戰復仇

目標2連霸的平鎮高中順利晉級4強，目前仍未嘗敗績。（記者廖耀東攝）

穀保左投岳政華9局下解決滿壘危機，守住勝利。（記者廖耀東攝）

普門、平鎮 全勝晉4強

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽昨進行8強賽，穀保家商、平鎮高中、成德高中和普門中學順利擊敗對手晉級4強賽，其中平鎮和普門都保持不敗之身，今天下午2點普門迎戰成德，晚上6點平鎮對決穀保，挑戰2連霸，地點都在嘉義市立棒球場。

去年木棒聯賽冠軍戰平鎮以4：0擊敗穀保，拿到隊史首座冠軍，昨穀保6：3擊敗南英商工，平鎮5：0扳倒高苑工商，兩隊「提前」在4強賽遭遇，贏家晉級明天冠軍戰。穀保總教練周宗志表示，早晚都會對到，一直都把平鎮和高苑視為假想敵，就平常心應戰。

昨穀保贏得不算輕鬆，打完9局上還以6：2領先南英，下個半局面臨無人出局滿壘失分危機，穀保緊急推出岳政華救火，雖暴投掉1分，所幸順利抓下3個出局數守住勝果，周宗志盛讚最快球速達145公里的岳政華，是目前國內青棒最佳左投之一。

2刀流岳政華 守住勝利

岳政華今年高二，哥哥是中信兄弟內野手岳東華，昨他扛第5棒敲2安，投打俱佳，岳東華朝打者之路發展，岳政華傾向當投手，原因是「我覺得自己投球比打擊好」。

成德闖4強 創隊史最佳

來自新竹市的成德昨以9：0大勝西苑高中，進4強為隊史最好成績；美和高中則顯得悲情，昨以2：7不敵新興強權普門中學，無緣寫下隊史最佳戰績，參加14屆木棒聯賽，擠進8強已是最佳。

陳瑞振接任美和教頭前，球隊近4年僅1次闖進8強賽，2014年他來到美和帶隊，4年僅1次沒進8強，成績漸有起色，但他說：「不能算滿意啦，我的目標是進4強。」

過去陳瑞振曾任兄弟象總教練，現在也是總教練，不過是帶青棒隊，坦言至今仍不習慣，因為職棒資源比青棒好太多，但他很用心在帶球隊，是「放感情」指導選手，畢竟他出身美和，有責任和使命感。