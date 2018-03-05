三分球破「綠盾」 火箭15連勝

火箭戈登（左）板凳出發，攻下全場最高29分。（美聯社）

火箭主帥丹東尼在2支不同球隊奪下15連勝，成為聯盟第5人。（美聯社）

哈登繳26分 戈登替補29分

〔記者廖聿偉／綜合報導〕近期攻無不克的火箭昨上演逆轉秀，老將亞里札攻下21分，包括決勝時刻連得5分，外加一次抄截，扭轉戰局，率隊123：120險勝塞爾提克，收下15連勝，戰績49勝13敗，排名聯盟首位。

火箭場均轟下114分，僅次於勇士，高居聯盟第二，塞隊場均僅失103.4分，則是聯盟第一，「矛盾大戰」最終由火箭突破重圍，哈登攻下26分、10助攻，替補E.戈登貢獻全場最高29分，其中下半場挹注6記三分彈，成為逆轉功臣之一。

執教2隊15連勝 丹東尼成第5人

火箭追平隊史第二長的15連勝，2007-08球季曾締造隊史最佳22連勝；主帥丹東尼也追上傳奇教頭行列，成為史上第5位在2支球隊皆奪下15連勝的總教練，他2006-07年率領太陽先後奪下15和17連勝。

前次兩軍交手，火箭領先達26分，最終卻被逆轉，昨同樣用後來居上的戲碼，報一箭之仇；全隊三分球出手達49次，比塞隊的24次超過一倍，其中E.戈登全場11投7中，彌補哈登的12投3中，表現精彩。丹東尼表示，「戈登此役無所不能，我差點忘了板凳上有如此優秀的悍將，但他用表現提醒我，他是球隊重要的棟樑之一。」

塞爾提克主控厄文手感欠佳，全場17投6中，進帳18分，尤其讀秒階段出現致命失誤，加上終場前四秒，球隊落後3分，企圖故意罰球不進卻仍打板進球，球隊錯失贏球契機，厄文坦言，「我不擅長罰不進的戰術，過去嘗試過很多次都沒有成功。」