企排挑戰賽冠軍戰》老四國訓逆轉 終止台電44連勝

國訓隊爆冷逆轉，終止台電隊跨季44連勝。（排協提供）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕企業13年甲級排球聯賽，挑戰賽冠軍戰出現爆冷驚奇，例行賽排名老四的國訓昨於新莊體育館碰上老牌勁旅台電，在第二局修正攔網路線，收到奇效，丟掉首局後連下三局逆轉，終場20：25、26：24、25：22、25：20拿下首勝，並中斷台電驚人的跨季44連勝。

冠軍戰吸引超過兩千名球迷進場，本季賽25戰全勝的台電開賽展現連勝氣勢，連下3分，陣中主力黃建逢屢屢強攻得手，一路壓著對手打，首局台電25：20拿下。

未料第二局風雲變色，國訓改變攔網策略，尤其針對黃建逢進行斜線封阻，此局中段國訓主導戰局，在16：20時展開反撲，逆勢拿下第二局；此後越打越順手，第三局一路領先，末局則頂住拉鋸戰的壓力，最終總局數3：1擊垮王者台電，寫下老四傳奇。

國訓教練對舉球員黃宇晨讚譽有加，他認為，「黃宇晨過去舉球較保守，但此戰膽大心細，幫助球隊打出多次精采快攻；但第二戰跟高中排球聯賽撞期，黃宇晨可能回到母隊，對球隊戰力影響甚鉅。」

台電女排直落三奪首勝

季賽封后的台電女排穩健求勝，昨碰上中國人纖幾乎未碰上抵抗，輕鬆寫意以25：20、25：17、25：16直落三收下首勝，朝后座邁進。

三戰兩勝的企排挑戰賽冠軍第二戰將於3月17日移師屏東體育場舉行，上午11點由女子組揭開序幕，男子組則於下午1點開打，若有第三戰將於同日晚間舉行。