曾仁和擠不進先發 笑稱「隊友太強大」

曾仁和（右）與達比修有（左）傳接球。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那梅薩報導〕未能擠進小熊開季先發投手輪值，「土虱」曾仁和並不失望，他也覺得隊友真的太強；自己則維持投1休4，預定台灣時間8日熱身賽出戰印地安人，有望對決另名台將張育成。

週四戰印地安人 可望尬張育成

儘管有美媒看好曾仁和搶下開季輪值，但在達比修有加盟小熊後，補起大缺口，還只能排進第3號先發，前2號是第7次扛開幕戰的萊斯特、曾獲國聯防禦率王的韓德瑞克斯，昆塔納、查特伍德各是4、5號。

其中，達比修、昆塔納分別是去年遊騎兵、白襪的開幕戰頭號先發，今年小熊5大先發被譽為隊史最強，曾仁和也笑說：「真的太強，好幾人都可以拿塞揚獎，我們最早公布輪值沒在怕啊！」

「多磨練幾年不是壞事」

在此之前，曾仁和不免對輪值卡位有期待，但也不會太失望，「沒關係啊，去年就算是不錯的進步，也沒辦法真的那麼誇張，一下子提升那麼多，多磨練幾年不是壞事。」

曾仁和已於熱身賽登板2次，首戰對巨人先發1.2局失1分、第2場對天使中繼2局掉1分，各用16球、20球，他照著先發步調，每5天出賽1次，中繼上場仍會投到先發的量，下一戰預定作客印地安人，用45至50球左右，還有機會與張育成過招。

達比修週三對道奇

達比修則是7日先發迎戰前東家道奇，曾仁和很期待他的初登板。達比修昨進牛棚練投30球，也和土虱等先發投手群一起練打，先前流感不適已改善，當被問到將強碰道奇，他則預期會引來球迷噓聲。