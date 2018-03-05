周暐宸飆分 護送國體大晉4強

周暐宸（右）轟下全場最高的26分，帶領球隊挺進4強。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕國立體大昨靠著「POLO」周暐宸及射手楊盛硯合飆7顆三分球，主力中鋒王柏智挹注20分，以78：60大勝輔仁大學，取得106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級第3張4強入場券，並助高師大搭上晉級末班車。

來自宜蘭的周暐宸，在國中單純愛打籃球，並身穿印有POLO 4個字的白T四處鬥牛，讓他以「POLO」稱號行走江湖。

大四的周暐宸當初進入宜蘭高中，才接受正規訓練，至今難忘首次練習就出現抽筋的糗事。好在他絲毫不畏懼各式艱苦訓練，更在昨天重要一戰挺身而出，他全場20投10中，包括3顆三分球，攻下全隊最高26分，成為國體大勇闖4強的英雄。

楊盛硯三分球7投4中，攻下15分，王柏智拿到20分，2人搭配周暐宸出色表現，讓輔大第一中鋒曾祥鈞16分、21籃板成空。

同窗賴廷恩 輸球送祝福

輔大主控賴廷恩日前左腳踝扭傷後，球隊隨即從3連勝高潮，到4連敗的遺憾收場。賴廷恩昨還吞止痛藥上陣並拿13分，帳面數據不如高中同窗周暐宸亮眼。他說：「很遺憾，在關鍵時刻遇腳傷，現在就祝福轉型、瘦身有成的周暐宸，希望他能幫我拿座冠軍，光耀宜蘭。」

高師大昨79：90敗給中州科大，與輔大在8強同為3勝4敗，不過高師大日前擊敗輔大，就靠著對戰優勢晉級4強。