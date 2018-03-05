李明英66桿超車 「大金蘭花」摘冠

台灣名將盧曉晴，在大金蘭花高球賽以213桿並列17名。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽大金蘭花高球賽最後決戰，南韓女將李明英上演逆轉秀，靠著最後1回合精彩的66桿，她以3回合總計205桿奪冠。台灣名將盧曉晴最後以213桿並列17名。

南韓女將李明英，在大金蘭花高球賽最終回逆轉奪冠。（取自網路）

大金蘭花高球賽前天因雨停賽，比賽縮短為3回合決勝，李明英把握最後1回合的機會，打出6個博蒂、無柏忌的66桿，逆轉贏得她在日本LPGA巡迴賽生涯第3勝，為今年球季打下好基礎。

賽後她說：「去年獎金排名第2，今年目標是在日本LPGA的大賽奪冠，能在開幕戰就贏得冠軍，真的很開心。」

最後1回合原本衝上首席的是另一名南韓好手尹寀瑛，她打完12洞時領先兩桿，第13洞吞下柏忌，稍後補了博蒂回來。可惜第17洞進攻果嶺不成，球打下沙坑，第3桿救上果嶺打得稍短，保Par推桿沒進吞下柏忌，被李明英超越。加上李明英最後1洞以博蒂收尾，尹寀瑛以兩桿之差的207桿名列第2。

盧曉晴並列第17名

包括日本女將鈴木愛、畑岡奈紗、濱田茉優、諸見里忍、南韓李知姬和申智愛，同以209桿並列第3名。

台灣名將盧曉晴最後1回合打下3個博蒂，只有1個柏忌，70桿完賽，總計213桿並列17名。