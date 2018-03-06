校隊「封」雲人物 林家正人氣超高

林家正登上今年學校球隊的觀戰手冊。（特派記者郭羿婕攝）

工作人員：「我們都喜歡他」

「來找Lyle Lin？特地從台灣飛來的嗎？」踏進鳳凰城市立球場準備採訪林家正，場邊的義工大哥走來閒聊，話才問完又接著說：「我們都很喜歡Lyle，他是很棒的球員，也是領袖。」

名列百大潛力球員

走到球場商店，桌上擺著亞利桑那州立大學棒球隊今年的觀戰手冊，封面人物正是林家正。向店家徵詢攝影許可，獲知是台灣媒體，我們對話馬上切回中文，這位台裔店員也說：「Lyle是我們最好的球員之一，球迷很多，還有一群美國朋友會拿著台灣國旗，在看台為他加油。」

這張蹲捕的霸氣封面照，也印成海報送給球迷，林家正笑說：「不知道他們會選我當封面，就剛好是我，也很開心。」但這些都已顯示他的超人氣，已是球隊靈魂人物兼主打星，加上今年美國的大學棒球網站評比，他名列百大潛力球員第96位，且進榜捕手僅6人。

林家正和隊友比賽時，還有多台攝影機跟著，拍攝這支球隊和球員故事的紀錄片，未來準備放上Netflix播映；工作人員也透露，林家正在片中佔很高比重，還特地去他家訪問。這也讓林家正開心地說：「今年球季很酷！」

（特派記者郭羿婕）

林家正和球場義工大哥感情很好（特派記者郭羿婕攝）