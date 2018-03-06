成就大谷「二刀流」 600轟普砲「讓位」

大谷今對紅人將擔任指定打擊。（資料照）

大谷DH時 普砲改守一壘

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平若要成為99年來首位大聯盟「二刀流」球員，必須靠天使重砲普侯斯相挺，因大谷要以指定打擊上陣時，普侯斯須「讓位」去守一壘。對此，普砲答得瀟灑：「沒人告訴我該怎麼做，但總之我的工作就是打球。」

天使還沒找到大谷「使用手冊」

貝比魯斯1919年在紅襪完成最後一個「二刀流」球季後，大聯盟就無人同時將投手和打者身分成功扮演，如今天使指望大谷能成功，至今也確實炒熱話題。只是，就連天使教練團都還沒寫好「大谷使用手冊」，也難怪普侯斯會對「今日美國報」說：「我真的不知道球隊的完整計畫。」

原則上，大谷每6天會登板先發1場，其餘日子將擔任指定打擊，也就是過去兩季普侯斯的角色。38歲的普侯斯，前兩季守一壘的場數加起來才34場，主要都以先發DH出賽，但他今年必須守更多場一壘，大谷才有當DH的機會。

對於回歸一壘，普侯斯顯得自信滿滿，他在紅雀拿過兩次一壘手金手套，因此，今年可能一週至少要守3、4場一壘，他帥氣地說，「守一壘就像騎單車，你不必每天去騎，就算20年沒騎，或許一開始會覺得怪，但一下子感覺就回來了。」

普侯斯去年達成600轟里程碑，如今只差32安，就能成為史上第32位3千安打者，更只差82分打點，就能達成2000分大關。外界關注大谷「二刀流」時，也可注意這位準名人堂打者的多項紀錄，畢竟他只差86轟，就能成為700轟俱樂部的第4人。

大谷今則對紅人擔任指定打擊，另預定10日登板。