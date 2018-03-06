高中木棒聯賽》穀保突破僵局 氣走衛冕軍平鎮

2018/03/06 06:00

穀保先發左投岳政華投6.2局被敲4安同樣無失分，最速143公里。（記者廖耀東攝）

今晚冠軍戰對決普門

平鎮投手李晨薰先發，投7局被敲3安無失分，最快球速148公里。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕去年兩大賽冠軍戰穀保都栽在平鎮手中，木棒聯賽拒絕再留下遺憾，昨4強賽打到延長第10局突破僵局制，最終穀保以2：1氣走衛冕軍平鎮，闖進今晚6點在嘉市棒球場進行的冠軍戰，對手為普門，穀保總教練周宗志盛讚普門這幾年進步有目共睹，對戰絕不能放鬆。

王順和在第10局敲出帶2分打點的2壘安打，讓穀保比分破蛋超前。（記者廖耀東攝）

平鎮先發李晨薰1分氣走衛冕軍平鎮，穀保球員開心擊掌。（記者廖耀東攝）

最快球速148公里

去年木棒聯賽冠軍戰穀保0：4敗給平鎮，黑豹旗冠軍戰兩隊打到突破僵局制，穀保又以3：6落敗，昨平鎮推出高一大物投手李晨薰先發，投7局被敲3安無失分，最快球速148公里，穀保先發左投岳政華投6.2局被敲4安同樣無失分，最速143公里。

適時安打2打點

穀保王順和破蛋

此役打完9局雙方都沒得分，延長第10局採突破僵局制，穀保王順和適時敲2打點二壘安打，下個半局林瑞祥登板只失1分，順利關門拿勝投，周宗志表示，去年黑豹旗PK輸平鎮，這幾個月球員成長很多，特別是高一的林子崴、王順和、林吳晉緯和李慶隆，表現亮眼。

昨役上演精彩投手大戰，場邊球探認為李晨薰和岳政華直球、變速球投得很好，岳政華生涯首次對平鎮投球，他說，「很緊張，這應該算我的代表作，信心有增加，李晨薰投球快又準。」

去年金龍盃冠軍戰李晨薰對穀保投2局，最終平鎮落敗，幾天前平鎮教練團詢問他想投穀保還是高苑，李晨薰回答前者，復仇心切，無奈第2次對穀保，球隊還是沒能贏球，他說，「這一場以直球為主，狀況還不錯，只是運氣不好。」

多年來兩支傳統青棒強權互有輸贏，這次輪到穀保笑著離開球場，平鎮總教練吳柏宏表示，得點圈機會比對手多，就差臨門一腳，有設定岳政華球路做攻擊，只是打者擊球點沒掌握好。

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