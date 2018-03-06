高中木棒聯賽》普門打團體戰 首闖冠軍戰

2018/03/06 06:00
普門首度打進木棒聯賽冠軍戰，全隊衝上投手丘又跳又叫。（記者廖耀東攝）普門首度打進木棒聯賽冠軍戰，全隊衝上投手丘又跳又叫。（記者廖耀東攝）

林正忠先發7.1局

普門第4棒邱丹單場2支安打，帶有2分打點。（記者廖耀東攝）普門第4棒邱丹單場2支安打，帶有2分打點。（記者廖耀東攝）

飆6K失1分奪勝投

普門先發林正忠投7.1局被敲6安、飆6K，失1分拿下勝投。（記者廖耀東攝）普門先發林正忠投7.1局被敲6安、飆6K，失1分拿下勝投。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕9局下普門投手鄭澔順利解決成德打者張澔軒，為球隊守住3：1勝果，全隊衝上投手丘又跳又叫，慶祝隊史首度打進木棒聯賽冠軍戰普門主將邱丹說，「很夢幻。」

普門青棒成軍才5年，3度參加木棒聯賽，前兩次都拿到第3名，今年更上一層樓，且聯賽11戰全勝，普門總教練邱俊文說，「小朋友有很好的想法，沒私心，打的是團體戰，即使沒有上場的球員，在場下也會叮嚀、提醒隊友。」

普門校內有標準球場、室內練習場和重訓室，環境甚至不輸職棒，加上選手全為公費生，吃住都好，已成青棒新興強權，近年來不少選手想進來，普門教練陳柏丞指著自己的頭和心說，「我們選才很重視這兩個部分，球打到一個程度，如果會思考，成長空間才大。」

昨役普門第4棒邱丹首局敲1打點安打，3局上他擊出飛球，對方中外野手余晏文判斷失誤形成三壘安打先得1分，林軒逸適時敲安再添1分，成德只在8局下追回1分，成德總教練陳同霆說，「這個判斷失誤是整場比賽勝負關鍵。」

林正忠先發7.1局被敲6安、飆出6K，失1分拿下勝投，高三的他表示，一開賽還沒進入狀況，後來配球改以狀況較好的變化球為主，漸入佳境，想說聯賽都拚到4強了，希望能創造更好的成績，自己心態也比高二沉穩。

成德雖輸球，不過打進4強已是隊史最佳成績，來自棒球沙漠新竹市，成軍8年，經長期灌溉成一小片綠洲，陳同霆說，「可以打到4強，大家都辛苦了，沒有責備，能打出佳績，團隊和精神是關鍵。」

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