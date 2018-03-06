中職》伍鐸、布魯斯報到 最強洋投富邦合體

布魯斯（右）和伍鐸（中）練投。（記者林宥辰攝）

伍鐸目標再進台灣大賽

富邦3洋投與外籍教練克魯茲閒聊。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕去年球季富邦悍將、中信兄弟和統一獅陣中，全季防禦率最佳的洋投，昨正式在富邦春訓基地聚首！

前兄弟洋投伍鐸、前獅隊洋投布魯斯昨向新球隊富邦報到，兩人球衣還未做好，穿著前洋投留下的球衣和新隊友按表操課，也進牛棚練投20至30顆球，兩人對新球季充滿期待。

總教練葉君璋說，看起來伍鐸的進度稍快，「聽說他們來之前自己也有在準備，像他們這種來過台灣的，都熟悉調整模式，正式比賽就知道。」

伍鐸說，他本來就和富邦洋投羅力交情不錯，以前從羅力口中聽到的富邦，是支很不錯的球隊，剛好經紀公司和他說富邦有機會，因此決定簽約。

伍鐸也說，和中信兄弟球員私下還是朋友，「我跟兄弟球員彼此很好，但在場上，我還是希望為富邦奪勝，今年球季也有許多以前隊友加入這支球隊，我相信我們會越來越強。」伍鐸有過兩次台灣大賽經驗但都鎩羽而歸，他說今年目標和新隊友再闖台灣大賽。

布魯斯：投好每場比賽

布魯斯效力統一獅2年，去年下半季他用繪畫的方式寫下中文「相信勝利」鼓勵獅隊隊友，球隊在他寫下這4字之後也一度連勝，布魯斯和前隊友感情不在話下。布魯斯說：「我們都是好友，大家都很了解彼此，他們知道我一定會盡全力投每場比賽，我也預期會面對最好的他們。」

去年中職防禦率排行榜上，三冠王羅力防禦率僅2.18，伍鐸3.63、布魯斯4.17分佔4、5名，三振和勝投排行榜上，3人去年也都佔據前5名，可說去年中職其中3隊的王牌洋投，今年都當悍將。

伍鐸和布魯斯也都很期待今年球季，談到對3人彼此的期許，布魯斯說得很妙：「希望在今年球季，羅力還是羅力，伍鐸還是伍鐸，我也還是最好的我。」