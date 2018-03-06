日職》代言台灣食品 陽岱鋼見酒皺眉頭

橫濱老店崎陽軒今年球季將在巨人主場推出陽岱鋼版便當。（駐日特派員林翠儀攝）

首轟好起頭 陽岱鋼昨以「台灣食品應援大使」身分出席記者會。（駐日特派員林翠儀攝）

嚴以律己季中禁酒

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕讀賣巨人軍的台灣好手陽岱鋼，5日以「台灣食品應援大使」身分出席台灣食品產業聯合記者會，會中大啖高雄首批銷日的蜜棗和珍珠奶茶，對於4日熱身賽中的首轟，他表示，目前隊伍中的競爭非常激烈，希望首轟能成為一個好的起頭，明天有更充足的準備上場應戰。

農委會、經濟部、台貿中心及屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、桃園等六縣市，率領台灣132家食品廠商參加日本舉辦的「東京食品展」，陽岱鋼以應援大使身分出席記者會。他表示，能為台灣貢獻一點力量讓他覺得很榮幸，而且還能藉機調劑一下心情，全力投入明天起的比賽。

記者會中準備了蜜棗、珍珠奶茶和台啤的水果啤酒讓陽岱鋼品嘗，但他只吃了前兩樣，看到啤酒時顯得有點尷尬，笑著說，看起來很誘人，但球季中不能喝酒。日媒記者問他球季結束後是否會想喝喝台灣好喝的啤酒，陽岱鋼表示，不曉得自己還能在球場上打幾年，但只要是身為運動員，就該嚴以律己，不能有任何鬆懈的念頭。

感謝球迷加油 本季目標替巨人爭冠

巨人的球隊內競爭激烈，陽岱鋼在4日的第三場熱身賽雖未先發，但上場代打卻同時出現首轟及首打點，台灣媒體均大幅報導，陽岱鋼感謝大家為他加油，他也希望能成為一個好的起頭。至於本季的最大目標，他毫不遲疑地說「冠軍」，因為去年球隊第四，今年無論如何都要幫助球隊奪回最好的成績。

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