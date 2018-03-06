Kobe奪「小金人」網友：超越喬丹了

布萊恩製作的動畫短片《親愛的籃球》奪得奧斯卡獎，他開心地親吻小金人。（路透）

製作籃球動畫短片獲獎

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人退役球星布萊恩過去叱吒球場，高掛球鞋後在影壇闖出一片天，他所製作的動畫短片《親愛的籃球》日前入圍奧斯卡最佳動畫短片，昨他順利抱回小金人，成為史上首位勇奪奧斯卡獎的NBA球員，傳奇人生再添一筆。

首位奪奧斯卡獎NBA球員

《親愛的籃球》為一部逾5分鐘的動畫短片，以布萊恩的詩作為基礎所拍攝而成，內容主要敘述他童年接觸籃球，到成為NBA球星的歷程，由布萊恩親自配音，並與知名動畫師基恩共同執導，在他的球衣退休日首度放映。

得知入圍後，布萊恩曾表示，希望證明自己除籃球外，也能在其他領域成功，如今一舉抱回小金人，他說：「身為一名籃球員，我們本來應該閉上嘴巴打球就好，但很高興我們做到比這更多，感謝奧斯卡帶給我的驚奇。」

前隊友歐尼爾好嫉妒

過去曾參與多部電影演出的老隊友歐尼爾，在布萊恩獲獎後第一時間發文祝賀，他寫下：「恭喜Kobe首次拿下奧斯卡獎，這是無上的榮耀，為你和你的家人感到驕傲，我好嫉妒，哈哈。」

布萊恩在2015-16年球季結束後退休，效力湖人長達20年，為球隊拿過5座總冠軍，他個人曾2度拿下總冠軍賽MVP、1次年度MVP，如今還能再加上一座奧斯卡獎，讓網友津津樂道，有人笑稱，「布萊恩終於名正言順的超越喬丹了」、「布萊恩生涯奧斯卡獎數，遠遠超過許多好萊塢大牌明星」。