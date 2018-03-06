「老淡水球場」100歲 熱鬧「辦喜事」

謝敏男指著他20歲奪冠的照片，笑說那時太瘦，好像營養不良。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕創立於1919年的台灣高爾夫俱樂部，今年邁入第100週年，特別以「飛躍100 風華無限」為主題，將舉辦系列活動慶祝這座台灣歷史的重要資產100歲生日。

台灣高爾夫俱樂部慶祝100週年，宣布將舉辦系列活動。 （記者趙新天攝）

一般慣稱「老淡水球場」的台灣高爾夫俱樂部，於日治時期的1918年7月發起興建，並於1919年6月1日正式開業，今年邁入第100年。長達一個世紀以來，不僅見證台灣高爾夫運動發展，更培育歷代台灣高爾夫明星。

高齡83歲的資深名將謝永郁回憶兒時在老淡水球場走上高爾夫生涯的過程，他說：「上小學時每天我從第13洞旁邊進到球場，就一路打球到第5洞再到學校。放學之後再從第5洞一路打著回去，就是這樣喜歡上高爾夫。」

國寶級名將謝敏男說：「這座球場就像是我的生命、我的母親，沒有老淡水球場就沒有今天的謝敏男。」

榮登日本高爾夫殿堂的涂阿玉也表示，老淡水球場就是台灣的聖安卓，台灣的高爾夫歷史都從這裡開始。

老淡水球場會長陳茂仁昨天在100週年慶祝活動記者會上表示，球場上上下下都以辦喜事的心情，迎接球場100歲生日，他說：「未來的100年，我們的目標是讓這座球場真正成為台灣第一的球場，不僅它的歷史地位，也要繼續提升球場的品質和服務，更重要的是，繼續成為培育高爾夫未來之星的搖籃。」受邀出席的新北市文化局長林寬裕也說：「台灣高爾夫俱樂部是台灣很重要的歷史文化資產。」

6月辦TPGA百週年公開賽

老淡水迎向100週年慶祝活動，將從4月份全國球隊總幹事邀請賽開始，廣邀台灣各地球友前來體驗老淡水的獨特魅力。5月份則邀請各國姊妹球場前來老淡水交流比賽。

壓軸登場的則是6月底TPGA老淡水100週年公開賽，這場比賽由球場會員共同贊助舉辦，在100歲生日的時候成為新一代台灣選手競技的舞台。