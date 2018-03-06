足協改選爆爭議 內部促暫緩改選

鍾佳濱（左起）、劉世芳、林德福、龔元高、許智傑、劉福財。 （記者粘藐云攝）

參選人資格認定起爭議

〔記者粘藐云／台北報導〕足球協會副理事長龔元高、劉福財昨偕同立委劉世芳、鍾佳濱及許智傑前往體育署陳情改選程序不公，希望能先釐清爭議，暫緩3月17日的改選。

足協於2月28日召開理監事會議，原訂當天審查參選人資格，但足協已於27日召開選務小組會議，先行審查並且公告，不少參選人包含邱義仁在內，都未符合資格，引發疑慮，雖然理監事會議當天已要求足協撤下公告，但下架不到2天又原封不動的上傳。

足協理監事會議當天，副理事長龔元高、劉福財等人和理事長林湧成兩派人馬，對於參選人資格認定有歧異，龔元高認為，參選人只要獲得會員推薦即可參選，但林湧成則堅持一定得是足協會員，雙方不歡而散。

昨龔元高、劉福財等人前往體育署陳情，希望署長主持公道，暫緩改選，先把爭議釐清，避免選後產生更多問題。體育署長林德福回應，由於足協內部對於參選人資格有不同解讀，雙方應協商，或由體育署、內政部介入作為「公親」進行裁定、調解，針對陳情內容，體育署也會以最快速度處理。

體育署將協同處理、調解

雖然足協已向體育署提交候選人名單，但內部爭議無解，體育署競技組副組長藍坤田說：「由於足協內部對於這份名單有不同解讀，目前會審慎處理，也會請內政部人團司協助了解，重新檢視相關資料。」