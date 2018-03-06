HBL四強爭霸戰 南山雙刀攻堅

陳又瑋（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕去年衛冕失利的南山高中本學年度捲土重來，準決賽和松山皆拿下6勝1敗，但因對戰落敗，所以屈居第二，本週六提前遭遇強敵能仁家商，也是兩軍連兩年在四強戰過招，主帥許時清認為，「一戰定生死，雙方實力五五波對決，變數很大，不斷提醒球員不能輕敵。」

張鎮衙（資料照）

南山本學年度預賽、複賽和準決賽總共拿下14勝1敗，其中準決賽205公分的當家中鋒吳沛嘉缺陣，改用五小的陣容迎敵，利用速度和外線突破重圍，仍保持強大的進攻火力，場均攻下81分，僅次於能仁和泰山，團隊三分球命中率29%，在八隊中排名第二，成為進攻的利器。

張鎮衙是X因子

南山在準決賽以10分之差擊敗能仁，後衛陳又瑋轟下29分、前鋒張鎮衙也繳出19分、11籃板「雙十」成績單，球評賈凡直言，南山鋒線和後衛碰上能仁皆有身材優勢，若吳沛嘉能適時歸隊，陣容更趨完整，對戰將居於上風。

能仁主力中鋒陳范柏彥在準決賽場均22分、10籃板，兩項數據皆排名HBL前三名，破壞力十足，賈凡認為，195公分的張鎮衙將是南山的X因子，能有效的牽制陳范柏彥，另外，準決賽他著重於防守，太少持球進攻，四強賽進攻有望解放，將是南山的攻守活棋。

陳冠中將扮奇兵

高三陳又瑋、張鎮衙內外連線， 將是南山奪冠的利器，賈凡則看好高一菜鳥前鋒陳冠中成為球隊的奇兵，賈凡表示，陳冠中心理素質高，初生之犢不畏虎，敢拚、敢投，有望幫助球隊面臨僵局時突破重圍。