穀保第5冠 邱志恆開轟淚送亡父

穀保擊敗普門，獲得隊史第5冠。（記者廖耀東攝）

穀保邱志恆（左一）開轟，完成父親生前願望，和隊友相擁而泣。（記者廖耀東攝）

穀保邱志恆代打敲出全壘打。（記者廖耀東攝）

邱：爸爸生前說想看

〔記者羅志朋／嘉義報導〕106學年度高中木棒聯賽冠軍戰，穀保家商昨以9：5擊敗普門中學，拿下隊史第5冠，代打開轟的邱志恆，賽後流下英雄淚，他要把這一轟獻給天上的父親。

去年U18世界盃邱志恆入選國家隊，在台集訓期間父親因肝硬化住院，他隨隊征戰加拿大，此時父親過世，他連忙返台處理後事；昨6局下邱志恆代打，一棒轟出左外野大號陽春砲，助穀保取得7：4領先，回到休息室他與隊友相擁而泣，賽後受訪時講到激動處再度掉淚。

「生前他說想看我打全壘打。」邱志恆眼眶泛淚地說，以前父親有空就會打電話給他說：「你到底什麼時候要打全壘打啦，沒打全壘打，我就打你。」在關鍵時刻開轟，邱志恆終於實現父親生前的願望。

事實上，昨役前邱志恆打擊陷入空前低潮，16打數僅敲1安，也讓國手資歷豐富的他，冠軍戰只能從板凳出發，代打建功，球賽主播直呼「神調度」；穀保全場敲出10安，加上對方投手群奉送7保送，用強攻贏球奪冠，林瑞祥後援4局失2分拿下勝投。

拿到木棒聯賽史上最多的5冠，穀保總教練周宗志表示，第1階段賽事跌跌撞撞，曾不敵麥寮高中，調整沒到位，過年放假9天，收假後選手狀態沒落差太大，在教練團預期內，很高興拿到冠軍。

普門拚到最後 亞軍創最佳

106學年度普門贏得高中鋁棒聯賽冠軍，昨落敗無緣成為史上首隊收下木棒和鋁棒聯賽雙料冠軍，不過，拿到第2已是隊史最佳成績，普門總教練邱俊文表示，大家都想拿冠軍，全隊都拚到最後，盡力了，很高興看到選手有進步。

冠軍戰投最後1局無失分守成的李承風奪大會MVP，穀保高一小將林吳晉瑋以2轟拿到全壘打獎，穀保岳政華、普門許瀚元分別拿到野手、投手MVP，平鎮宋晟睿以打擊率4成65獲得打擊獎。