教頭灌溉6年 成德沙漠成綠洲

新竹市成德高中季軍戰不敵平鎮，但第4名成績已創下隊史最佳。（記者廖耀東攝）

成德總教練陳同霆帶著球隊一路從常常被扣倒到晉級4強。（記者廖耀東攝）

成德不敵平鎮 拿下第4

〔記者羅志朋／嘉義報導〕新竹市成德高中昨在高中木棒聯賽季軍戰，雖以1：8不敵平鎮高中，不過，第4名已是隊史最佳，高雄出身的總教練陳同霆6年前北上執教，將棒球沙漠灌溉成綠洲，寫下一頁傳奇，他說：「娶妻生子買房都在新竹，這裡是我第2故鄉。」

去年衛冕軍平鎮最終奪得季軍，先發投手李承楨拿下勝投。（記者廖耀東攝）

成德屬完全中學，2010年國、高中部同時成立棒球隊，2012年陳同霆退伍，南英、西苑找他當教練，但他認為新竹是棒球沙漠，較具有挑戰性。

創隊初期，成德常被提前結束比賽，因經費有限，1年只能報名3個盃賽，選手缺乏磨練機會。102學年度木棒聯賽成德拿下第7，這幾年曾擊敗平鎮、高苑、穀保等強權，市府和企業也開始挹注資源。

陳同霆表示，過去新竹缺乏青少棒和青棒隊，球員被迫到外地打球，成德剛成立選手還會觀望，經長期努力，打造不輸其他強隊的環境，他們開始願意留在家鄉打拚，目前高中部有55人，3分之2是新竹人。

幾年前，成德連買球和球棒的經費都不夠，目前已不成問題，陳同霆說，練習場地還是一大難題，以前在西門國小或另找壘球場練習，前年虎林棒球場落成便轉移陣地，不過，由於選手多，空間顯得不足，虎林周邊腹地大，盼市府協助蓋訓練基地。

去年奪冠的平鎮今年落居第3，總教練吳柏宏表示，雖未達預設目標，不過，這3個月選手都很認真練習，宋晟睿、劉基鴻和郭玟毅今年才排進先發陣容，表現不錯。

去年衛冕軍平鎮最終奪得季軍，先發投手李承楨拿下勝投。（記者廖耀東攝）