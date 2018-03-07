成德唯一中職人 江忠垣見證蛻變

桃猿江忠垣是新竹成德高中唯一的中職球員。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕「現在我們的稱號是『黑衫軍』或『綠衫軍』，不再是『黑馬』了！」新竹市成德高中在這屆木棒聯賽首奪前4佳績，現效力桃猿隊的捕手江忠垣也與有榮焉，身為目前中職唯一成德校友，他看好更多學弟未來發光發熱。

成德高中成軍不滿10年，短短隊史目前出過2位職棒選手，1位是2015年旅美好手林凱威，隔年則是江忠垣畢業後投入中職選秀。

江忠垣算是隊史第2屆學生，談起從常敗軍到勁旅的歷程，他不由得感謝教練團，「我們剛開始很離譜，一次盃賽下來，全隊安打加起來可能才10幾支，教練團很用心地帶進新觀念，打得越來越好。」

江忠垣說，成德教練團很用心，當年邱郁達教練率領、蔡丞賢教練負責教打擊，現任總教練陳同霆當時則負責投手部分。捕手部分，教練團重視基本功，他自己參與棒球營之後，也會把所學分享給學弟。

江忠垣是土生土長新竹子弟，可說是看著新竹從「棒球沙漠」蛻變，他說：「其實當年很多家長都有出力爭取成德成立青棒隊，我的少棒教練阮教練（阮瀚逸）也幫了不少忙，新竹和其他地方比，是真的缺資金、但不缺人才，以前很多人才外流，現在不少學弟也願意留在新竹。」

江忠垣以高中畢業生之姿投入職棒，目前尚無一軍出賽紀錄，面對球隊內部競爭，他目標5年內踏上一軍，未來若打出成績，也一定要回饋家鄉。