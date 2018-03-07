桃猿大勝 洪總卻點出危機

桃猿總教練洪一中認為球隊投手調整算不錯。（記者黃志源攝）

桃猿朱育賢昨敲出熱身賽首轟。（記者黃志源攝）

桃猿王溢正後援登板。（記者黃志源攝）

應該「把練習當比賽」

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊昨熱身賽兵分2路，總教練洪一中親自督軍的主力陣容，在屏東春訓基地12：3輕取華城英雄。

桃猿隊由洋投道恩斯先發，2局上一度遇到小亂流被連敲2支安打，主動喊暫停和菜鳥捕手廖健富談話後，以連2次三振化解該半局危機，投滿4局後交給王溢正接手，勝利組牛棚林柏佑、王躍霖和朱俊祥也登板小試身手。

洪總說，雖然當下沒看到球速，但道恩斯基本上控球有一定的功力在，後面登板的投手好球率也都很高，整體而言調整算不錯。不過，洪總賽後也提醒全隊，「專注力要成為習慣，比分若拉大，往往會影響專注度，要把練習當比賽，正式比賽就不會緊張，危機來臨也才不會一發不可收拾。」

王溢正說，昨投球感覺比之前更有力量，比賽中也刻意多投變化球，「現階段變化球的控制力稍微落後進度，臨場變速球投得還可以，滑球和曲球還要再加強，不過，比較開心的是速球的感覺有找到。」

強打朱育賢打擊手感逐漸加溫，昨3局下擊出熱身賽首轟。朱育賢說：「太快調整到位也不好，距離開季還有時間，接下來要把握熱身賽調整好打擊狀況，先求把球打遠，再慢慢調整面對變化球角度。」

富邦1投1捕獲複數年約

另外，富邦悍將昨也公布調薪結果，表現優異的方克偉、張耿豪不僅加薪，也獲得2年複數年合約，林益全和高國輝則是複數年合約第2年，分別以80萬和75萬元月薪排名全隊前2名，本土球員總薪資約1億1900萬元。