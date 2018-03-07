兄弟就地會考 測試第4個洋將

柯爾曼（特派記者郭羿婕攝）

紐維拉（特派記者郭羿婕攝）

彼門特爾（特派記者郭羿婕攝）

場上3洋投輪番上

〔特派記者郭羿婕／美國鳳凰城報導〕中信昨與道奇小聯盟球員進行熱身賽，讓3名洋將賽格威、艾迪頓、萊福力各投2局，場邊也有3名洋投前來測試，包括具4年大聯盟資歷的右投柯爾曼（Casey Coleman）。

場邊3洋投來測試

30歲的柯爾曼，2010至12年曾在小熊大聯盟待過3季，最後一次上大聯盟是2014年在皇家，近年多在3A徘徊；他也是2015年12強賽美國隊成員，就看有無機會與當年美國隊隊友賽格威「再續前緣」。

另名人選是31歲右投紐維拉（Elih Villanueva），2016年春訓隨中信測試，最後因傷無緣加盟，今年仍希望能卡位。他2011年曾於馬林魚升大聯盟，去年在紅襪2A也短暫當過林子偉隊友。

第3人是28歲多明尼加籍右投彼門特爾（Carlos Pimentel），近年都在3A發展，沒上過大聯盟，去年效力墨西哥聯盟。

中信教頭史耐德表示，目前3人只看過牛棚練投，返台前還有兩場熱身賽，將試著安排他們各丟半局，觀察比賽狀況和應對能力，同時找其他人測試，「大概4月初，才決定誰會變成第4個在二軍的洋將。」