一朗重回舊愛懷抱 再穿水手51號

44歲的鈴木一朗將重返他在大聯盟的起點西雅圖水手隊。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕等了4個月，44歲的鈴木一朗終於盼到一紙大聯盟合約，將重返他在大聯盟的起點西雅圖水手隊，今天就要再披51號戰袍在水手春訓基地亮相。

44歲一朗獲一年約

曾誓言打到50歲的一朗，去年11月未獲馬林魚續約後，就一直在等待「新東家」出現；結果「舊愛還是最美」，昨一早多家美國媒體就指出，一朗可望以1年合約，重返待了12季的水手。

日媒隨後大篇幅跟進報導，其中Sponichi Annex更披露，一朗已在西雅圖通過體檢，今天就會在亞歷桑納州的水手春訓基地亮相。一朗的背號仍是51號，他將帶著在大聯盟17年累積的3080支安打，繼續在水手寫傳奇。

生涯3080安

2533安在水手

在一朗的3080安中，就有2533安是他從2001年到2012年季中於水手敲出。他也在水手樹立「朗神障礙」，包括自2001年以來連續10年至少200安，其中2004年更締造單季262安的大聯盟紀錄，也連續10年拿下外野手金手套獎。

一朗去年4月18日重返水手薩菲柯球場，原以為可能是生涯最後一次舊地重遊，當時球團還準備分別穿上水手和馬林魚球衣的「雙一朗」公仔送給球迷。

如今一朗要繼2001年4月3日敲出在水手及大聯盟第1安後，希望再於3月30日的主場開幕戰敲出3081安，要像他曾說的：「我最希望能讓球迷看到，我還很健康，也很開心的繼續打球。」