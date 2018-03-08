5將首度合體 「富」仇者投打露鋒芒

富邦悍將先發投手陳鴻文。（記者黃志源攝）

從中信轉至富邦的5名球員首度全員同場出賽，蔣智賢首局就敲出全壘打。（記者黃志源攝）

富邦悍將林克謙投1局無失分。（記者黃志源攝）

富邦悍將林煜清中繼2局無失分。（記者黃志源攝）

富邦悍將張正偉3打數2安打。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕中職富邦悍將隊昨和台灣亞運培訓隊進行熱身賽，從中信兄弟轉來的蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清和林克謙等5人，首度全員同場出賽，蔣智賢轟出兩分砲，張正偉也打下兩分打點，富邦以9︰3擊敗培訓隊。

蔣智賢開轟 張正偉雙安

蔣智賢第1局把亞運培訓隊先發投手吳昇峰的偏低直球轟出中外野全壘打牆，連兩場開轟。吳昇峰表示，這一球沒有失投，被轟全壘打有點嚇到，蔣智賢則說，原本就設定攻擊直球，可能因此被他逮到。

蔣智賢表示，其實最重要的是打擊節奏，打擊節奏好，什麼球都打得到，只是打得遠或近的問題而已，由於過年期間休了5天沒有揮棒，節奏有點跑掉，過年後剛開始的幾場熱身賽都沒有打好，這兩場已經逐漸找回自己的節奏。

林煜清、林克謙無失分

張正偉第2局敲出超前比數的兩分打點二壘打，第4局再擊出二壘打，全場3打數2安打，陳品捷和于孟馗也各擊出兩支安打。

先發的陳鴻文前兩局還沒有進入狀況，被擊出6支安打失3分、2分責失，但投到4局結束，連續解決最後7名打者，林煜清中繼2局無失分，被擊出1支安打另有2K，林克謙和賴鴻誠、張耿豪各投1局無失分，林克謙和張耿豪沒有被安打。

富邦總教練葉君璋表示，投手群雖然還沒有到最佳狀態，都還能控制住場面，而包括林益全等打者雖然沒有安打，球打得相當扎實，對全隊的調整進度感到滿意。

亞運培訓隊前天出戰統一獅，投手群送出8次保送，昨天又投了8次四死球，總教練許順益指出，控球是培訓隊投手最需要加強的地方，而且在業餘比賽可以引誘打者出棒的球，完全騙不到職棒球員，不過，這也是和職棒隊舉行熱身賽的目的，希望經由面對更高層級的對手，了解自己的不足去加以改進。