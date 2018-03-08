王維中兵役未解 亞運擬徵召

轉戰韓職的王維中兵役問題還沒有解決。（資料照，取自NC恐龍臉書）

亞運台灣隊總教練許順益。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕亞運台灣隊總教練許順益透露，有意徵召王維中參加亞運，許順益表示，王維中是他設定的王牌投手，如果能夠加入，對台灣隊會有很大幫助。

效力韓職NC恐龍的台灣左投王維中，今天在美國洛杉磯春訓熱身賽將先發登板，對決前韓職最高年薪洋投、現效力KT巫師的尼柏特，這是王維中首次先發，將成為爭取韓職新球季3月24日開幕戰先發的重要參考依據。

許順益已經請棒協在這一、兩天內，整理出還在體育署5年列管期間的中職球員以及尚未服兵役的旅外球員完整名單，許順益表示，主要希望補強投手，另外再找1位攻擊型捕手，王維中更是頭號目標。

許順益指出，目前亞運培訓隊還沒有足以擔當王牌投手的人選，而王維中是大聯盟等級的投手，實力和經驗都是上上之選，他如果可以參加亞運，將成為投手群的中心，雖然韓職在亞運期間球季暫停，還是得看王維中和NC恐龍的意願。

王維中曾因贏得2010年世界青棒賽冠軍，取得補充役資格，但是他沒有使用，在2012年世青賽開打後資格已失效，後來幾次重大國際賽想要徵召王維中，王維中都沒有參賽，目前兵役問題還沒有解決。

而在捕手方面，許順益指出，培訓隊的黃佳瑋和陳瑞慕的守備能力都不錯，希望再找1位打擊好的捕手，擔任指定打擊為主，必要時也可以蹲捕。