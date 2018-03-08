亞足聯盃》陳慶烜包辦2球 航源「守」不住勝利

航源上半場以2：0領先，最終卻以2：3遭逆轉吞下首敗。（航源FC提供）

航源FC陳慶烜（左二）上半場就攻進2球，全隊士氣大振。（航源FC提供）

領先2球遭逆轉

〔特派記者廖聿偉／澳門報導〕2018年亞足聯盃（AFC Cup）小組賽，來自台灣足球俱樂部的常勝軍航源FC，昨於客場出戰在2017年澳門甲級聯賽四連霸的強敵賓菲加，航源絲毫不畏懼，陳慶烜上半場就攻進2球，全隊士氣大振，未料下半場防守失誤、慘遭逆轉，終場2：3輸球，吞下小組賽首敗。

賓菲加在去年澳甲聯賽五戰踢進23球，僅失3球，是一支防守勁旅，但台灣小將上半場就撕裂對手防線，開賽第19分鐘，陳慶烜接獲林世凱傳球，頭槌破網，助隊先馳得點。第34分鐘，航源FC攻勢再起，昔日海地國腳亞歷山大展現華麗的腳法，傳球一箭穿心，越過兩名防守者，交給中場大將徐翊，陳慶烜接獲徐翊短傳後，起左腳抽射，進帳本場第二球，情勢大好。

未料下半場風雲變色，航源FC開賽僅四分鐘，就被賓菲加吉爾克里斯攻破球門，緊接著第61、64分鐘又連續失守，原本2球領先化為泡影，航源FC比賽後段急於搶攻，最後一波進攻連守門員也出戰，無奈仍缺臨門一腳，客場吞敗。

航源FC教練洪慶懷坦言，「球員經驗不足，下半場遭進球後就自亂陣腳，對手利用我方防守失誤，不斷強攻，加上對手身高優勢，繼續利用高球進攻，才會在短時間內大量失球。」球隊精神領袖亞歷山大賽後也特別向全隊喊話，「我難過的不是輸球，而是領先兩球卻無法守成，犯了很多不應該的錯誤，但大家不該垂頭喪氣，反而要回想比賽細節，記取教訓，不再重蹈覆轍。」

下週主場戰北韓

亞足聯盃共有36隊、分為9組，分組首位取得晉級資格，航源FC與北韓4.25、火炬和澳門的賓菲加同屬Ｉ組，航源FC下一戰將於3月14日於輔大主場迎戰北韓4.25。

亞足聯盃 各國聯賽強隊逐鹿

由亞洲足球總會（AFC）所認證的亞足聯盃，創始於2004年，每年舉辦一次，參賽隊伍為亞洲各聯賽頂尖球隊，等級僅次於亞冠盃。去年亞足聯盃賽制改革，將組別細分為東南亞、南亞、東亞、西亞和中亞五個賽區，採取小組賽形式，來自台灣的航源FC是2017年國內企業甲級足球聯賽第三，同時獲得亞洲足球總會18項認證，成為我國首度參加亞足聯盃的球隊。