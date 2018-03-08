勇士、火箭西部雙雄 同登50勝

勇士柯瑞昨拿下34分、6籃板，率隊收下本季第50勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA例行賽進入倒數1個月，西部龍頭之爭更顯白熱化，暫居第1的火箭昨在哈登及保羅聯手帶領下，以122：112擊敗雷霆，豪取16連勝，勇士則以114：101擊退籃網拿下6連勝，勇士、火箭雙雙收下本季第50勝，雙方僅有0.5場勝差。

勇士昨開局表現瘋狂，但次節準星盡失，讓籃網超前，直到第3節靠著麥基、柯瑞內外夾攻才扳回一城，柯瑞昨投進6顆三分球，拿下34分、6籃板，他表示隨著季後賽逼近，大家得逐漸上緊發條，NBA每支隊伍都很有天賦，「要盡可能掌握自己能控制的事情。」

勇士已連5季在例行賽拿下至少50勝，柯瑞表示一切心懷感激，「這提醒我一切有多麼不容易，贏下50場比賽、贏下總冠軍，讓我更感謝每個當下。」

林書豪賽前現身練投

籃網D.羅素繳出全隊最高20分、8助攻，卡羅19分次之，因右膝傷勢球季報銷的林書豪，昨賽前現身甲骨文球場練投被媒體捕捉到，復原狀況看似良好。

火箭昨面對雷霆，全隊投進17顆三分球，保羅繳25分、5助攻，哈登則進帳23分、11助攻，但卻出現10次失誤，達成有些尷尬的「另類大三元」。

火箭昨擊敗雷霆後，寫下16連勝，為隊史第2長，哈登淡定地表示：「這沒什麼特別意義，我們只想打出更好的表現，未來還有很長的路要走。」