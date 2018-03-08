安麗盃》複製「偶數年奪冠」 周婕妤盼好運到

安麗盃世界女子花式撞球錦標賽今天登場，周婕妤希望複製「偶數年奪冠」的好運。（記者林正堃攝）

16國、40名球員今登場

〔記者許明禮／台北報導〕每年春天「最美麗的戰爭」即將引爆！

2018年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，今天將在台北體育館登場，共有16國、40名球員角逐，「大眼妹」周婕妤希望複製「偶數年奪冠」的好運；去年橫掃國際賽的中國名將陳思明則欲破除「衛冕者魔咒」。

陳思明欲破衛冕者魔咒

周婕妤2009年首度於這項大賽封后，之後2012、2014年也登上后座，2016年她原本打算延續偶數年奪冠的紀錄，那年她氣勢非凡，連續解決中國2大高手劉莎莎、陳思明，沒想到在8強賽敗給另一中國名將韓雨，冠軍夢碎。

今年又逢偶數年，周婕妤再度編織起冠軍美夢，她說：「我當然很渴望拿冠軍，但更希望呈現自己最好的一面，給我的學生當榜樣。」

安麗盃自2006年從邀請賽改制成錦標賽以來，還沒有人衛冕過，2016年以16歲之姿成為史上最年輕冠軍的菲律賓小將珊提諾，去年也在16強飲恨，成為「衛冕者魔咒」最新受害者。

去年陳思明在決賽技壓潘曉婷，抱起生涯首座安麗盃后冠後，開啟了不可思議的一年，一整年豪奪9座冠軍，包括中國公開賽、世界運動會及世界錦標賽等大賽冠軍，表現銳不可當，被認為最有機會打破魔咒。

在台灣運彩開出的賭盤，陳思明奪冠賠率也以3.5高居第1，周婕妤和魏子茜以5.25緊追在後。3度奪下世界9號球冠軍的劉莎莎和2013年安麗盃冠軍凱莉．費雪，以6.50排名第4。2016年世界冠軍韓雨的奪冠賠率為7.00。