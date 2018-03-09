達欣「哈拉」連線 勇士不像主人

勇士主場週邀請「舉重女神」郭婞淳（中）開球。（記者陳志曲攝）

郭婞淳（右三）與Fubon Angels一同跳舞，炒熱氣氛。（記者陳志曲攝）

郭婞淳開球 穿142號球衣

〔記者林岳甫／新北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽昨在新莊體育館重燃戰火，負責舉辦主場週的富邦勇士，賽前邀請台北世大運金牌「舉重女神」郭婞淳開球，卻沒有帶來好運，場上完全擋不住達欣「印度巨塔」布拉和主控蘇翊傑，以82：87慘吞5連敗。

郭婞淳去年在世大運女子舉重58公斤級，以總和249公斤摘金，其中挺舉142公斤更締造世界新猷。這回她首次到籃球場開球，便穿上勇士142號球衣，她說：「這數字對我而言最有意義，希望未來能再刷新紀錄。」

勇士不只邀請郭婞淳開球，又找知名DJ林志彥、Fubon Angels炒熱現場氣氛，想不到卻只有場邊high，場上卻無主場優勢可言。

勇士主場週 竟輸在罰球

勇士主帥許晉哲認為，這場是他們主場週首戰，達欣竟在罰球線上出手25次命中20球，勇士僅11罰10中，他們一點都不像主場球隊，罰球差距就是輸球關鍵。

蘇翊傑此仗16投6中，罰球10投8中，攻下20分、6助攻，許晉哲稱蘇翊傑是「台灣哈登」。布拉13投10中，罰球5投3中，繳出23分、23籃板，連兩場締造「雙20」，並壓過勇士洋將塞勒的13分、9籃板。

蘇翊傑被讚「台灣哈登」

達欣本季4度與勇士交手全勝，頭號功臣就是布拉，他場均貢獻18.8分、19.3籃板，比塞勒10分、11.8籃板出色許多。蘇翊傑大讚布拉只要能積極防守，搭配有效率的進攻，一定能與金酒洋將拉莫斯並稱本季最好的洋將。

達欣蘇翊傑（右）攻下20分、6助攻，優秀表現連勇士主帥都讚他「台灣哈登」。（記者陳志曲攝）