「縱使下放也無妨」曾仁和放手拚優勢

身為小熊隊史首位穿1號的投手，曾仁和透露，原本球隊給他3個號碼選擇，挑1號是因為「比較好看」，意外寫紀錄。（特派記者郭羿婕攝）

曾仁和昨中繼1局挨陽春砲。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那嘉年報導〕戴著國旗手套上陣，小熊投手曾仁和昨天熱身賽出戰印地安人，無緣對決張育成，但也藉此多練去年的決勝球，用了不少卡特球，「想把卡特球磨練得更好，保持這種好感覺，帶到下一場比賽。」

昨中繼1局 磨練卡特球

面對5名打者，曾仁和中繼1局失1分，唯一被敲安打就是陽春砲，另有1次三振，他說：「雖然被打1支全壘打，外角二縫線跑到紅中，可是也失投那幾球而已，整體狀況還不錯。」

曾仁和雖是中繼登板，仍會照著投1休4的先發節奏，此役原定投2局、50球左右，但為讓後面投手也能上場調整，改成只丟1局，再進牛棚補完20球；下一戰因有1天休兵日，將休5天再上陣。

來到張育成所屬印地安人的春訓主場，曾仁和一直想和他交手，還預想可能的對戰局面，「當然很希望可以對決，很少有這種機會。」可惜張育成並未出賽，只在場邊欣賞曾仁和投球。

首次參與大聯盟春訓，曾仁和不僅狀況不錯，也比往年學到更多東西，「畢竟是在不同層級，跟大家一起練習，學到比較多，在大聯盟也有丟不好可能隨時被下放的氛圍，春訓就感覺大家都很拚。」

曾仁和力爭開季25人名單，他認為，盡力投出優勢，即使被下放也沒關係，要先把自己磨練好。