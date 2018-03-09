水手一朗許願 投給大谷打

鈴木一朗（右）重返大聯盟發跡地水手隊，總經理狄波托主持加盟記者會。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕鈴木一朗以1年75萬美元（約2208.9萬台幣）的低薪，重回挑戰大聯盟的發跡地西雅圖，昨天在水手舉行的記者會語出驚人，希望總教練瑟維斯也能讓他上場投球，與剛加盟天使的「打者」大谷翔平對決。

水手與天使同屬美聯西區，季中要交手19場，外界好奇1973年出生的一朗，如何與1994年出生的大谷對決，針對這個相差21歲的對決，他幽默回應「我們的年紀是有差，我像爸爸，他像兒子；但在心理上，他像爸爸，我像兒子」。

一朗指出，過去曾私下與大谷見過幾次面，去年12月大谷加盟天使時也互傳訊息，覺得大谷具有少見的才華，「能與那樣的球員交手，是棒球的樂趣之一，我當然很期待與他對決，如果可以，希望角色是我當投手、他當打者」。

一朗效力馬林魚時曾以投手身分上場，於2015年10月5日對費城人，8局下用18球投1局挨2安失1分，不僅使用速球、卡特球、滑球、曲球與變速球共5種球路，最快球速還有88英里（約142公里）。

44歲的一朗在2001年從水手隊展開大聯盟生涯，他昨天笑著說︰「很多人都聽過我想打到50歲，但我想強調，是打到『至少』50歲，我想每個人都能理解這個意思。」

目前水手只有包括王牌投手赫南德茲等4人和一朗曾在水手同隊，球隊規劃安排一朗替補守左外野，但不會一週七戰都讓他上場。