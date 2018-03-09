洪騰勝爆「逾半球員涉賭」 才賣球隊

洪騰勝爆2009年兄弟象球員有逾半涉賭，之後不得已才賣球隊。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕兄弟飯店於2013年季後以「不堪虧損」為由宣布球隊轉賣，由中信金控出資接手兄弟象更名中信兄弟，40多年前創立球隊的兄弟飯店董事長洪騰勝感嘆，因為超過一半的球員涉及賭博放水，決定賣掉球隊是很不得已的。

每年至少花6千萬養球隊

洪騰勝指出，兄弟就一家飯店，企業規模是中職球隊最小，因為喜歡棒球，還是願意每年至少花6000萬元養球隊，「左手從飯店賺的錢，右手就花在球隊，就當做是社會服務」，2013年季後召開家族會議，決定賣掉球隊實在很不得已。

「那時是老四（洪瑞河）做領隊，他是老實人，多少有點疏於注意，外面組頭的力量太大，2009那次，超過一半的球員涉賭，讓人非常灰心，既然有好的買家不如賣掉，中信以前有中信鯨，讓他們接手是最適合的，他們也很厲害，把兄弟的名字繼續拿去用」。

洪老出錢要蓋百座球場

高齡81歲的洪騰勝還有棒球夢，自己出資推廣軟式棒球，目標是在台灣蓋100座簡易球場、組1000支軟式球隊，4月要辦首屆大專盃軟式棒球賽，預計116隊參加，前3名獎金各為30萬、20萬、10萬元，未來要從大專院校擴展到社會球隊。

4月辦首屆大專盃軟式棒球賽

洪騰勝找來3位台大學弟幫忙，最受矚目的是清華大學副校長吳誠文，日前被列入台大校長候選人之一，曾是1971年在威廉波特勇奪LLB冠軍的第一代巨人少棒球員，目前是名人堂花園大飯店軟式棒球推廣部執行長，張榮基、張成發都是副執行長。

「軟式比硬式安全很多，玩法與規則卻完全一樣，可以成為不會傷害身體的全民運動，我都80歲了還能打，現在還能完投9局，比我年輕的一定更可以，從大專開始是希望他們先喜歡打棒球，畢業後進入社會幫忙推廣」。