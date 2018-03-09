楊家維3分打點 獅擊退樂天

日籍左投知念廣彌今天將上場投2局，獅隊賽後也會決定是否留用 （記者黃志源攝）

瑞安飆7K 4局無失分

楊家維昨單場敲出2支安打與3分打點，近況火燙。 （記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅新洋投瑞安先發4局無失分，飆出7次三振，楊家維打下3分打點，以7：4擊敗韓職樂天巨人隊二軍。

左投的瑞安沒有被擊出安打，只讓樂天靠著四壞球上壘1次，一度連續三振5名打者，展現強大壓制力，5局上換上傅于剛中繼，被轟出2分全壘打，獅隊0：2落後。

獅隊一開賽連續10名打者出局，第4局才由莊駿凱擊出內野安打上壘，第5局大反攻，黃恩賜和陳重羽連續安打扳回1分，靠著樂天外野手接球失誤再下一城，莊駿凱在滿壘時選到四壞球，擠回超前分，楊家維擊出2分打點二壘打，黃恩賜再度於滿壘時被保送，獅隊連打12人次攻下6分，以6：2超前。

6局上樂天攻下2分，下半局楊家維隨即回敬1支1分打點安打。這場比賽在小雨中進行，打完7局因場地狀況不佳，兩隊協議提前結束，獅隊就以3之差贏得勝利。

楊家維全場4打數2安打3打點，莊駿凱打出2支內野安打。傅于剛投1局失4分，被擊出2支安打、1次四壞球、2次觸身球，郭恆孝2局無失分，拿下救援成功，只被擊出1支安打。獅隊總教練黃甘霖表示，傅于剛的投球可能受到天氣突然變冷影響，狀況還要再觀察。

日投知念廣彌

今將上場投2局

獅隊今天將出戰亞運培訓隊，上週六自費來台測試的日本左投知念廣彌將投2局，賽後獅隊就會決定是否留用為第4名洋投。知念之前曾對華城英雄投2局，第1局被轟陽春全壘打，第2局連投3次三振，最快球速141公里。