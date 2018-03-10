這不是王柏融！春訓陷空前低潮

桃猿王柏融4打數無安打，打擊陷入低潮。（記者黃志源攝）

猿將「背靠背」 轟退韓職樂天

〔記者吳清正／高雄報導〕桃猿廖健富和藍寅倫昨轟出連棒全壘打，尼克斯先發4局無失分，終場以6：1擊敗韓職樂天巨人二軍。

猿隊王柏融打擊近況不佳，昨更連外野都打不出去，4打數被三振1次，另外3次分別打成內野飛球、內野滾地球和本壘後方界外飛球。總教練洪一中提醒他，打擊不要有太多複雜的想法，用本能去打自然可發揮應有的實力。

洪一中指出，王柏融今年春訓狀況明顯比前兩年差，可能是連續兩年打得太好，受到太多矚目，尤其今年季後就有旅外資格，有很多國外球隊注意，使得他打擊時想太多，影響正常發揮。

洪一中表示，王柏融一加盟，他就認為王柏融將成為中職最傑出的打者，果然連續兩年打擊率超過4成，去年更奪得打擊率、全壘打、打點、安打四冠王，王柏融有這麼好的天賦，打擊時的想法越簡單越好，不要讓太多複雜的想法去干擾打擊節奏。

大王4支0 洪總評想太多

前4局猿隊打擊遭封鎖，5局上率先上場的陳俊秀被觸身球保送，郭嚴文打出全隊第1支安打，並盜上二壘，林承飛高飛犧牲打先馳得點，廖健富轟出2分砲，藍寅倫緊接著開轟，取得4：0領先。

第6局猿隊攻勢再起，靠著2次保送上壘後，陳俊秀和郭嚴文連續安打再攻得2分，將比數拉開到6：0。

尼克斯先發4局無失分

尼克斯被擊出2支安打，四壞球和三振各1次，洪一中表示，尼克斯看起來比和日本火腿交流賽時好很多，尤其是控球，不過，昨主審的好球帶寬得不像話，可能要等官辦熱身賽才看得出來真正狀況。

桃猿藍寅倫敲出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

桃猿尼克斯先發4局無失分，僅被敲2支安打。（記者黃志源攝）