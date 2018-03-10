HBL終極4強今攻蛋 誰阻松山普門連霸夢?

松山林正（資料照）

東山邱子軒（資料照）

能仁陳范柏彥（資料照）

南山陳又瑋（資料照）

能仁看好攔胡 先過南山關

〔記者粘藐云／綜合報導〕HBL高中籃球聯賽決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，女子組率先登場，12點由永仁高中迎戰南山高中，晚間6點的壓軸戰則是男子組的能仁家商碰上南山高中。

能仁本屆火力驚人，被看好問鼎冠軍，他們在上屆預賽、12強複賽都擊敗南山，卻在8強、4強輸球收場，本屆8強再次落敗，苦吞對戰3連敗。

如何在決賽對南山有所突破，教練楊政倫表示，除了陳范柏彥、高承恩及谷毛唯嘉得撐起進攻火力外，高二林彥廷、丁冠皓、莊瑋杰及王翊帆等人，也要在關鍵時刻發揮作用，才能讓對手防不勝防。

南山今年4強戰，禁區長人吳沛嘉、林嘉隆預計不會上場，內線優勢不再明顯，反倒是當家主控陳又瑋表現值得期待，他在8強戰中，面對泰山高中、能仁，奮力扛起進攻重責，分別繳出34分、29分。陳又瑋與隊長張鎮衙能否在內、外合作，將成為球隊朝隊史第8冠前進的關鍵。

東山傳奇之旅 強碰衛冕軍

衛冕軍松山高中今日下午2點對決來勢洶洶的東山高中，過去東山主帥廖覎鋕曾擔任松山教頭黃萬隆副手，對松山並不陌生，雖然外界不看好他們能過關，但廖覎鋕希望球員把心態調整好，在小巨蛋快樂打球就好。

普門首戰解題 滬江長人陣

女子組部分，衛冕軍普門中學將在下午4點對上滬江高中，上屆拿下隊史第2冠，這次碰上具有身材優勢的滬江，陣中後衛陳孟欣、梁瑜玲、羅培儀能否在攻守轉換發揮破壞力，為球隊連霸關鍵。