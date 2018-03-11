大谷翔平「投」痛 打擊被酸高中級

大谷翔平在天使隊自辦熱身賽先發3局掉了6分。（資料照，記者郭羿婕攝）

有球探認為大谷翔平的打擊只有高中生水準。（資料照，記者郭羿婕攝）

練習賽3局掉6分

〔記者羅志朋／綜合報導〕大谷翔平昨練習賽對去年墨西哥聯盟冠軍隊提華納公牛，投3局失6分，表現不理想，打擊甚至被球探評為「高中打者水準」，投打「二刀流」面臨艱難挑戰。

昨天使自辦練習賽「B game」，原定大谷要投4局，結果他只投3局就用了64球，被敲6安，挨1發陽春砲，另有6K、1保送，失6分，春訓實戰累積7局失10分，飆出16K，打擊則是11打數敲1安，另獲3保送。

春訓投球表現並不突出，大谷表示，大聯盟用球和投手丘都和日職不一樣，他必須重新適應，這可能是調整進度稍落後的原因之一，不過身體感覺還不錯。

不僅投球受各界關注，大谷打擊也被球探拿放大鏡檢視。美國《雅虎體育》專欄作家帕森昨就撰文指出，8名受訪球探當中，有7人認為大谷的力量和揮棒速度很好，但打擊平衡感有瑕疵，需在小聯盟至少累積500打席調整才行，而且他們相信大聯盟投手會用內角速球狠狠修理大谷。

「打擊平衡感有瑕疵」

在日職，曲球算是少見球種，但在大聯盟卻是許多投手的武器球，有球探直言，「基本上，大谷就是高中打者水準，他看過速球和變速球，但沒看過品質很好的曲球，你會叫一名高中打者直接去打大聯盟嗎？」

二刀流面臨挑戰

帕森文中寫道，大谷要擔心的東西已經夠多了，除了投球之外，若1週擔任指定打擊2、3次，只會增加負擔，一場棒球比賽無論在哪個位置都需要付出很多，這也是沒人能投打二刀流的原因。