張育成火張進德傷 兄弟同日被下放

印地安人張育成春訓表現不俗，開季仍將從2A出發。（資料照，記者郭羿婕攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕張育成在今年大聯盟熱身賽的打擊率雖高達4成17，昨天仍被印地安人下放小聯盟，開季將從2A出發，他在臉書發文感謝球迷並激勵自己；他的哥哥張進德也被海盜下放到小聯盟春訓營。

張育成熱身賽出賽9場，12打數擊出5支安打含2支二壘安打，另有1分打點，16次守備機會僅發生1次失誤，昨天與球隊潛力新秀卡斯楚一起被下放2A。他在臉書上發文感謝球迷並激勵自己，全文如下：

「謝謝大家2018大聯盟春訓對我的關注與支持。今年進入40人名單，表示已經得到球隊的肯定，這次的大聯盟春訓我學到了很多，也覺得我自己就是大聯盟的球員，下放回2A對我來說是給我更多時間準備讓我更成熟的地方，最後我將會回到我的舞台，機會是給準備好的人。我會很努力的準備，當機會到來我一定會牢牢抓住！」

張進德去年因傷延長春訓，5月被分發到2A，季後獲海盜續約還被安排去澳洲打球，在雪梨藍襪出賽12場便因右手肘受傷，於12月中旬提前返美，雖獲邀參加大聯盟春訓，卻沒在熱身賽上場，回小聯盟春訓營報到。

紅襪總教練柯拉日前宣佈，由於去年動刀的佩卓亞預計4月底或5月初才能歸建，開幕戰先發二壘手將交給從巨人換來的努涅斯；林子偉將與熱身賽打擊不錯的霍爾特，競爭努涅斯在開季25人名單內的工具人空缺。