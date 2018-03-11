現場直擊》難忘鋒恰連線 達比修主動問近況

達比修難忘2007年亞錦賽陳金鋒和彭政閔的出色打擊，主動問起曾仁和兩人近況。（特派記者郭羿婕攝）

2007年亞錦賽，達比修對台灣先發。（資料照）

曾仁和。（特派記者郭羿婕攝）

土虱：鋒哥退休了不用怕

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那梅薩報導〕日籍強投達比修有成為「土虱」曾仁和的小熊隊友後，為台日好手牽起連結，達比修對台灣選手和食物很感興趣，主動詢問在國際賽棒打他的陳金鋒、彭政閔等人；昨練球時，他還教曾仁和投滑球，土虱也當場小試一下。

達比修到小熊的第一天，就與曾仁和聊到陳金鋒，主動問「Chen」還在打球嗎？曾仁和還沒意識到是誰，達比修又說「打我全壘打那個」，土虱馬上回答：「沒有，他退休了，不會再對到，不用怕不用怕！」

曾仁和受訪時開玩笑要達比修別怕，主要是因為2007年亞錦賽，台灣隊三棒彭政閔先對他敲一壘打突圍，當家四棒陳金鋒再補2分砲，至今仍令台灣球迷回味無窮。

恰好彭政閔前天隨中信兄弟到小熊春訓基地打熱身賽，曾仁和與達比修聊到台灣球隊來美國，達比修也主動問：「Peng（彭）有來嗎？」「他有安打嗎？」

當曾仁和提到反方向攻擊的「恰式打法」，達比修立刻附和：「對！我記得他都打反方向。」達比修還問了中信二軍教頭林威助的近況，因為以前對戰過，覺得林很強，也聊到陳偉殷與曾仁和的季前訓練，而殷仔、達比修分別是2009年日職央聯、洋聯防禦率王。

好奇台灣和中國食物差別

達比修只要找曾仁和聊天，話匣子就會打開，昨天還問台灣食物和中國食物有何差異，想到附近嘗試台灣菜。由於兩人以英文對話，曾仁和英文好到令達比修好奇：「你為何需要翻譯？」土虱則說，他和翻譯鄭宏彥很要好，鄭宏彥還會煮飯、開車，非常幫忙，也被達比修稱為「保母」。

曾仁和下一場熱身賽預定台灣時間週三登板，在休5天後對教士或巨人中繼。

彭政閔（右）往右外邊攻擊的「恰式打法」，達比修也印象深刻。（資料照）

陳金鋒2007年亞錦賽敲出2分砲，助台灣隊一度領先日本。（資料照）