現場直擊》停車場跟到球場 日媒瘋拍一朗「回家」

2018/03/11 06:00

大批日本媒體從停車場就開始守候一朗。（特派記者郭羿婕攝）

大批日本媒體等著拍剛下車的鈴木一朗。（特派記者郭羿婕攝）

日媒瘋拍一朗。（特派記者郭羿婕攝）

一朗吸引大批日本媒體跟拍。（特派記者郭羿婕攝）

一朗認為回到水手感覺很像回家。（特派記者郭羿婕攝）

看到熟悉臉孔 一朗感平靜

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那皮奧里亞報導〕因為「朗神」駕到，大批媒體駐守水手春訓基地，又讓這裡熱鬧起來。44歲鈴木一朗昨天首度進行實戰打擊練習，也強調已準備好迎接比賽。

暌違多年重回老東家，一朗說：「有些設施、有些事物已改變，但感覺真的很好，這裡就是家，看到一些熟悉的臉孔，也感到很平靜。」

朗神太夯 岩隈久志成配角

一朗最快明天出賽對上紅人，他表示，只要總教練瑟維斯一通電話打來，他即可上場，畢竟再怎麼練習，仍要靠實戰來驗收，「我已經盡了所有努力，準備上去打球。」

瑟維斯很滿意一朗練球狀況，但對他的安排不預設時間表，想再確認他跑壘等狀態，避免躁進招致反效果。後援投手文森（Nick Vincent）對一朗和海尼格（Mitch Haniger）投了約25球，一朗揮擊感覺也很好。

由於岩隈久志仍在復健，先前水手基地只有少數日本記者跟訪，如今一朗回歸，一早就有大批日媒在球員停車場門口等候，從一朗開車進球場、一身時尚下車到踏上球場練習，沒一刻放過，還有電視台以一朗練球當背景，開始錄製節目，使岩隈成了配角，而部分採訪達比修的記者，也轉往水手搶拍最夯的一朗。

除了場上表現，瑟維斯樂見一朗對水手帶來影響，談及兩人剛見面的情形，他說：「我必須承認這很酷，我非常興奮，跟他有很棒的會談，一朗就是這麼夢幻的選手，很會玩球，也期待他幫助我們爭取勝利。」

大批日本媒體守候一朗，岩隈久志成配角。（特派記者郭羿婕攝）

一朗（左）和Dee Gordon有說有笑。（特派記者郭羿婕攝）

一朗暖身。（特派記者郭羿婕攝）

一朗暖身。（特派記者郭羿婕攝）

一朗暖身。（特派記者郭羿婕攝）

一朗暖身。（特派記者郭羿婕攝）

一朗暖身。（特派記者郭羿婕攝）

一朗練習。（特派記者郭羿婕攝）

一朗練習。（特派記者郭羿婕攝）

一朗練習。（特派記者郭羿婕攝）

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