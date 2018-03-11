現場直擊》土投先發4搶2 蔡齊哲挑戰新角色

中信兄弟在美國6場熱身賽，蔡齊哲就擔任了3場先發。（中信兄弟提供）

〔特派記者郭羿婕／美國亞利桑那鳳凰城報導〕中信兄弟結束美國3週移訓，今晨抵台，明天就會陸續到屏東練球，13日投入公辦熱身賽，也是確認開季陣容的關鍵。5大先發投手輪值部分，除了3洋投，另2個位置將由蔡齊哲、楊志龍、洪宸宇、王則鈞4人爭取。

中信開季一軍名單將以赴美陣容為主，教頭史耐德表示，預計帶12名投手、14名野手，同時持續關注屏東春訓基地5、6名選手，仍要視熱身賽狀況而定。

在美期間共打6場熱身賽，光蔡齊哲就先發3場，他說，首戰對墨西哥聯盟提華納公牛過於興奮（1局無失分），投球節奏被打者拖著走，投手教練伯納要他別畏懼打者，往好球帶攻擊，之後幾場就有調整回來。

教練對蔡齊哲期望高，要他好好在先發位置調整，他自認目前狀況不錯，控球、準度都有，但因初次體驗美國移訓，容易興奮導致綁手綁腳，要再調整。

蔡齊哲說，以前在大學以救援為主，現在轉先發也是考驗，「很期待今年球季，目標先搶下一軍先發，給自己另個階段的考驗。」

這幾戰也測試7到9局的投手人選，史總說：「今年防守陣形和打擊很不錯，最重要是投手，牛棚會是重點，公辦熱身賽相當重要，還是要看這6場狀況，才能確認誰可勝任。」

中信兄弟結束3週移訓，打包返國。（中信兄弟提供）