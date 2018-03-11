補習加班遲到 中職看球享優惠

中職4隊衝票房，Lamigo桃猿今年推出5局後的特殊優惠票種。圖為王柏融。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職29年訂24日開打，各隊預售票也陸續開賣，昨上午Lamigo桃猿「狀猿卡」卡友優先開放預購，今年主場移至新莊「全富武莊」的富邦悍將，預售票也在昨天開賣。值得一提的是，4隊今年都有「星光票」，讓晚到球迷享優惠。

桃猿去年奪冠，今年主場首戰就是開幕戰，預售票分3梯次開賣，前天、昨天都是持卡的「金銀猿卡」、「狀猿卡」卡友優先預購，今天上午10點開放所有球迷搶購。

統一獅5日起即開放購票，富邦悍將則是昨天下午，中信兄弟也分時段，14日起季票和「猛象會」等會員優先預購，16日開放所有球迷線上購票。

4隊平日內野全票都是350元，至於假日，猿、中信、富邦都有熱區之分，內野熱區票價皆為500元、非熱區450元，統一獅假日內野票價則是400元。

中信2015年推出星光票，造福下班、下課後還想進場看球的球迷，其他3隊今年都有類似售票方式。桃猿以5局為基準，5局領先或平手，票價為全票的5折，5局時落後，票價一律半票計。統一獅今年首度試行星光票，8點後內野全票250元，9點後購票則是150元。富邦今年也推「夜衝票」，平日開賽後1小時進場可享半票優惠。