看輕暴龍 火箭自毀18連勝

暴龍德羅森（右）強勢領軍奪勝，火箭哈登（左）飆出40分無用。（今日美國）

27投9中 三分火力當機

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部雙強火箭、勇士昨雙雙踢到鐵板，火箭哈登繳出40分，但球隊仍以105：108不敵暴龍，17連勝遭斬斷；同樣悲情的還有杜蘭特，也是單場飆出40分，灣區大軍以108：125不敵拓荒者。

暴龍、火箭分占東西部龍頭，暴龍開局先給對手下馬威，領先多達16分，而三分火力向來驚人的火箭，卻受制於對方防守，全場27投9中，命中率僅33.3%，追分更加困難。對此，暴龍羅利說：「這確實是我們的計畫，不讓他們發揮自己的優勢。」暴龍全隊投進15顆三分球，羅利繳全隊最高30分、6助攻，德羅森則拿下23分。

哈登飆出40分，卻未能幫助火箭延續連勝，他坦言球隊過於輕敵，打得太放鬆，以為能輕易追上，卻事與願違，「他們是很棒的隊伍，雖然下半場我們試圖追回來，但最後結果沒變。」

擊潰勇士 拓荒者9連勝

勇士作客波特蘭，一哥柯瑞右腳踝扭傷缺陣下，陷入苦戰，得分火力僅集中在杜蘭特、K.湯普森身上，兩人分別繳出40分、25分，不敵多點開花的拓荒者，終止7連勝。

拓荒者全隊7人得分上雙，麥考倫繳30分，里拉德拿下28分、8助攻，合力率隊收下9連勝，也追平隊史最長的連勝紀錄。里拉德自信地說：「我們的實力貨真價實，大家都很投入去練習，相當認真看待每一戰。」拓荒者目前以40勝26敗暫居西部第3，勇士排第2，仍和第1的火箭維持0.5場勝差。