擦亮「綠色神盾」招牌 松山連霸

松山高中昨以10分之差擊敗能仁家商，勇奪隊史第6座冠軍。 (記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中8強被能仁家商狂電32分，眾將昨在106學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級冠軍戰脫胎換骨，並祭出「綠色神盾」招牌防守，以70：60力退能仁，勇奪隊史第6座冠軍金盃，並締造隊史第2次二連霸。

林正（右）賽後爆哭，坦言想起被操畫面。（記者林正堃攝）

8強賽被能仁慘電

決賽討回來

松山在8強被能仁打得落花流水，當時主帥黃萬隆氣到叫先發5將站在板凳席後方罰站反省。經過逾1個月備戰，球員總算明白團隊至上真理，靠著強悍防守扳倒能仁，黃萬隆透露：「這座冠軍是執教以來拿得最辛苦的一次，我們球隊沒有超級球星，但可以打出像NBA馬刺隊一樣的團隊球風。」

松山擺出「雙控衛」林勵、潘宣頤，試圖與能仁「雙衛」谷毛唯嘉、高承恩抗衡，果然收到效果，潘宣頤上半場拿9分，全場11分、8籃板及3助攻，他說：「我們贏球就是靠專注及團隊防守，教練之前都罵我們愛偷懶，但我想現在應該不會有人說我們懶惰了。」

林正爆哭：湧現被操回憶

林勵攻下22分並榮膺冠軍戰MVP，馬建豪9分、12籃板，隊長莊家誠11分、6籃板，204公分的中鋒林正9分、19籃板。林正奪冠後竟哭得最慘，被莊家誠虧「太弱」，林正說：「很感動，這3年被操的畫面都突然出現在腦海中。」

拿到6分、5籃板的楊承翰高三才進入12人正選名單，這回在高中最終戰的第2節用連續2顆三分球，率隊領先至15分，他說：「謝謝大家在這場的團結，雖然我表現不理想，但未來我會努力讓自己變得更好。」

能仁在最重要一戰寫下本屆得分新低，當家射手高承恩飆進19分難以挽救頹勢，也無法送教頭林正明執教首冠。高承恩坦言：「我賽後有小哭了，大家太想贏球了，導致壓力太大。」