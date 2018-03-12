羅培儀準到場邊喊MVP 普門衛冕

普門中學昨以21分之差擊敗南山高中，奪下隊史第3冠。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕準到場邊都高喊「MVP！MVP！」普門中學「女柯瑞」羅培儀昨在HBL女子甲級冠軍戰，單場飆進8顆三分球，攻下生涯新高37分，率隊79：58大勝南山高中，成為史上第5支在女子組完成連霸的隊伍。

羅培儀昨全場砍進8顆三分球，轟下全場最高的37分。（記者林正堃攝）

上季奪冠功臣羅培甄、劉昕妤畢業後，普門進攻主軸改由「三衛」羅培儀、陳孟欣及梁瑜玲承接，但3人身材偏矮，及禁區陳芷英、黃靖雯球技不夠成熟，去年暑假盃賽都輸眾多強隊20分以上，連教練廖哲億都不相信能再度稱后。

普門眾將拒絕被外界看衰，從12強預賽、8強複賽到最終4強越打越好，最終更強勢稱后，廖哲億表示：「是球員願意在場上奮力一搏，我們才能完成不可能的任務。」

姊妹FMVP接棒 史上首遭

普門奪冠頭號功臣羅培儀，前天以為要打破姊姊羅培甄上季冠軍戰的30分有難度，想不到她第3節火力全開，單節4顆三分球，使自己感受到手感熱得發燙，連在場邊觀戰的羅培甄都直呼：「我妹妹太準了，比我還厲害，我以她為榮。」

羅培甄是上屆冠軍戰MVP，本屆由羅培儀接棒成功，姊妹倆成為HBL史上首組拿到FMVP的姊妹。羅培儀說：「謝謝姊姊，是姊姊從小拉著我打球，才讓我獲得這份榮耀。」攻下15分的陳孟欣及被教練視為關鍵因子的梁瑜玲，都是連霸功臣，助攻后陳孟欣表示：「很感動，我們真的做到了。」