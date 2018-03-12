SBL》于煥亞絕命3分彈 勇士無力回天

台啤于煥亞終場前關鍵三分球得手。（記者陳志曲攝）

鋒哥開球先聲奪人

富邦悍將副領隊陳金鋒受邀為勇士主場週開球。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕富邦主場週昨請到重量級嘉賓台灣「鋒砲」陳金鋒開球，鋒哥還幫球隊打氣，富邦開場氣勢萬鈞，但下半場遭台啤一波19：0猛攻，末節一度落後22分，儘管快速連飆14分反擊，台啤射手于煥亞讀秒階段關鍵三分彈破網，富邦無力回天，富邦終場以74：79輸球，近7戰吞下6敗。

富邦昨只有6人得分，除先發五虎，板凳僅林書緯8分，其他全數掛蛋，塞勒攻下全隊最高24分，但有6次失誤，全隊共計22次失誤，種下敗因。

台啤重燃季後賽生機

台啤贏球後，僅落後倒數第二的台銀0.5場勝差，重燃季後賽生機，教練周俊三表示，有看到年輕小將慢慢進步，全隊現在要提升企圖心，建立「共識」，朝目標邁進。于煥亞昨扮演關鍵人物，他表示，對方改變防守策略，球隊被打出14：0，節奏變得很怪，自己看準機會就出手了，球隊仍要學習如何維持領先，守住勝利。

富邦主場週結束，教練許晉哲表示，SBL每個球團都很用心經營，大多是企業相挺自家人，其實聯盟應該做出特色，例如營造出「國家隊、世大運」主場的概念，讓球迷真的買票進場。

接力主場週 裕隆送汽車

裕隆本週接力於新莊體育館布置主場，最大賣點是抽獎活動將送出一輛汽車與兩輛電動機車。