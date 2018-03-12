自由車環台賽》盧紹軒單飛 搶下第六

環台賽台灣隊盧紹軒（中）第一圈就發動攻勢。（自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣年度自由車盛會，2018國際自由車環台賽昨於首站台北市點燃戰火，台灣隊車手盧紹軒開賽就率先突圍，在三人領先集團中獨推超過40公里，並於三個衝刺點搶下6點積分，無奈最終體力耗盡，在最後18.5公里遭主集團吞沒，但仍靠著減秒獎勵，拿下總排名第六、亞洲第三的佳績，下一站桃園市將力拚亞洲第一藍衫。

今年適逢亞運年，台灣組成國家隊征戰，另外包括亞洲列強日本、南韓、香港和泰國皆派國家隊來台，盛況空前，首戰也形成亞洲內鬥，終點前上演激烈攻防，最終由年僅22歲的日本小將岡本隼率先衝線，以些微差距一口氣包辦黃衫、衝刺王綠衫及藍衫，成為環台賽2012年升格2.1級後，首位在開幕戰奪下所有領騎衫的選手。

岡本隼首度參加2.1高等級賽事就寫下驚奇紀錄，他表示，感謝前輩新城幸也的助攻，台北市站的石板路難度很高，是決勝負的關鍵，所幸最後卡到有利的位置。

岡本隼首日包辦領騎衫

台灣隊團隊總成績在19支車隊中排名第9，去年拿下藍衫的「小黑」陳建良最終排名單站第21，台灣自由車一哥馮俊凱28名，劉恩杰則是43名，總教練黃晉隆表示，「環台賽路線全隊至少騎了兩次以上，此戰預設讓紹軒主動出擊，看能不能利用衝刺點搶下藍衫，未料日本隊表現太出色，下一站再拚。」

去年在此站於最後彎道摔車的陳建良，今年記取教訓，他表示：「去年遭其他車手摔車波及，才會失控打滑，昨提前卡位，可惜最後石板路仍發生車禍，雖沒有跌倒，但速度因此降低，失去拚單站第一的契機。」