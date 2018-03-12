破相回歸猛打 唐肇廷幫蔗總慶生

「蔗總」黃甘霖（左）今生日，老婆、女兒昨到球場為他慶生。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在今晚中職公辦熱身賽開打之前，統一獅昨晚投、打都有亮點，洋投馬丁尼茲成為第1位投滿5局的先發投手，唐肇廷更在「破相」後首度打滿全場並繳出4支4，都讓今過生日的「蔗總」黃甘霖很滿意。

唐肇廷（記者黃志源攝）

馬丁尼茲（記者黃志源攝）

施子謙公辦熱身今上陣

統一獅打者陳鏞基（左）擊出２分全壘打，逆轉比數。（記者黃志源攝）

中職29年公辦熱身賽今晚登場，由獅隊迎戰桃猿，獅隊敲定由施子謙先發，希望他能在潘威倫受傷後頂上先發位置；今天也是蔗總的43歲生日，他昨賽後就收到來自天后妻子A-Lin獻上的蛋糕驚喜。

今年喊出「Number One」口號，獅隊當然希望今年能問鼎隊史第10冠，昨晚熱身賽以3：2擊敗由總教練許順益率領的台灣培訓隊，也讓蔗總看出一些好的跡象。蔗總認為5局失1分的馬丁尼茲表現不錯，更開心擔任1棒的唐肇廷能找回受傷之前的打擊手感。

馬丁尼茲首位投滿5局

馬丁尼茲用64球投完5局被敲2安，並送出3次三振，是至今獅隊投手群中唯一投滿5局的投手。馬丁尼茲和瑞安、羅里奇共組今年洋投陣容，蔗總也希望在公辦熱身賽開打後再拉長局數，「到時才能看出他們的續航力。」

至於唐肇廷則獲單場MVP，他在2月2日傳接球練習時遭球K到左眼下方後當場血流如注，不但縫了十幾針，也讓他無法全力投入春訓。「其實被打到之後壓力滿大的，也讓我一度懷疑自己還行不行，最後一直告訴自己：『要成為被需要的人。』」昨只是唐肇廷第2場熱身賽，且是首次打滿全場的比賽，他不但單場敲出4支安打，守備上也有美技演出。

陳鏞基轟兩分砲逆轉培訓

此外，陳鏞基在6局上轟出兩分砲，一棒將戰局從1：2扭轉成3：2，也是他自2月28日隊內紅白賽之後的第2轟。