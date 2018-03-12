爺爺過世體悟深 陳傑憲︰有空多陪家人

陳傑憲（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在上了生離死別的這門人生課後，統一獅「四爺」陳傑憲對於親情有更深刻的體悟，他在3日爺爺過世之後，直到昨天才首次上場打擊代打獲保送，坦言會擔心影響今年球季調整。

擔心影響球季調整

陳傑憲去年表現亮眼，和桃猿「大王」王柏融的「王爺之爭」更是精彩，今年確定從月薪10萬加薪至30萬。在今天公辦熱身賽開打後，也有機會看到陳傑憲和王柏融同場獻技。

只是兩人今年都相繼遭受親人離世之痛，王柏融是1月時因阿公過世向球隊請假。陳傑憲則是月初80多歲的爺爺辭世，也因此缺席5場自辦熱身賽，直到9日對台灣培訓隊才上場代守半局，昨在7局代打獲培訓隊投手林安可保送。

重整心情再回打線

「我很想出賽，教練也知道我是急性子的人，但他知道我必須把心情調整好，不能著急。」陳傑憲坦言自己第一次面對這種生離死別，確實心情會受到影響。「蔗總」黃甘霖也了解陳傑憲，「我知道他會很想上場，但選手在這種時候常因為沒睡好，結果一動就會受傷。」果不其然，陳傑憲日前練習時就因為身體緊繃，稍微拉到背部，他就說，「還好沒有上場比賽，不然情況就嚴重了。」

昨晚回到打線後，陳傑憲也很珍惜今起3場公辦熱身賽的機會，因為到了16日起3場在天母的熱身賽，他又因為要處理出殯事宜而請假。「以前都是家人打電話來，我才會想說回家看看，現在是只要有空，我就會想回家陪陪家人。」陳傑憲也很感謝教練、隊友們的鼓勵。